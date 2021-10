In Russia è stato registrato il numero più alto di morti giornaliere per COVID-19 dall’inizio della pandemia (Di sabato 16 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore in Russia sono state registrate 1.002 morti causate dalla COVID-19, il numero più alto fra quelli comunicati quotidianamente dall’inizio della pandemia. I nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore sono stati 33.208, che hanno portato a Leggi su ilpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore insono state registrate 1.002causate dalla-19, ilpiùfra quelli comunicati quotidianamente. I nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore sono stati 33.208, che hanno portato a

Advertising

ilpost : In Russia è stato registrato il numero più alto di morti giornaliere per COVID-19 dall’inizio della pandemia - MattiaGallo17 : RT @ilpost: In Russia è stato registrato il numero più alto di morti giornaliere per COVID-19 dall’inizio della pandemia - Asiablog_it : RT @OsservatorioRus: ???????????? 'Esattamente come la stragrande maggioranza degli altri Paesi, la #Russia considera #Taiwan parte della Repubbl… - Misalu1 : RT @ilpost: In Russia è stato registrato il numero più alto di morti giornaliere per COVID-19 dall’inizio della pandemia - gfrisoli : RT @ilpost: In Russia è stato registrato il numero più alto di morti giornaliere per COVID-19 dall’inizio della pandemia -