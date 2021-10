GFVip, decima puntata: Soleil, Raffaella, Sophie e Miriana in nomination. Amedeo Goria eliminato (Di sabato 16 ottobre 2021) L'appuntamento con la diretta di Leggo.it è per lunedì prossimo. Grazie per essere stati con noi 01.19 Amedeo Goria in studio, non ha il biglietto di ritorno 01.13 In nomination questa sera: Soleil, ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) L'appuntamento con la diretta di Leggo.it è per lunedì prossimo. Grazie per essere stati con noi 01.19in studio, non ha il biglietto di ritorno 01.13 Inquesta sera:, ...

Advertising

GrandeFratello : CI SIAMO! La decima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi so… - _itscohen : @Simoshadow02 E ti dirò di più, siamo alla decima (?) puntata ed è già palese che vincerà Soleil perché la coprono… - GianlucaSilvia : Sophie: io da oggi non parlo più di lei (è la decima volta che lo dice) voglio vedere poi cosa dice! Sono 2 ore che parla di Soleil #gfvip - AMABEL79 : #GFVIP è pensare che a quest' ora con la edizione precedente erano a cantare a squarciagola in giardino con la dec… - ggxrgia : RT @GrandeFratello: CI SIAMO! La decima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi sono t… -