FIFA 22: Ban permanente per chi ha utilizzato il No Loss Glitch? (Di sabato 16 ottobre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato di aver risolto il problema del No Loss Glitch e contestualmente ha informato la community che tutti coloro che hanno utilizzato il Glitch in questione riceveranno delle sanzioni. “Oggi abbiamo risolto un problema nella FUT Champions che poteva consentire ai giocatori di abbandonare una partita senza che venisse conteggiata nelle sconfitte. Stiamo identificando i giocatori che hanno sfruttato questo problema e seguiranno delle sanzioni.” questo il contenuto del tweet pubblicato dalla software house canadese. Al momento non sappiamo se le sanzioni di cui parla EA Sports siano ban temporanei o permanenti, sembra improbabile che migliaia di account possano essere bloccati in modo permanente ma allo stesso tempo per la prima volta EA potrebbe dare una ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 16 ottobre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato di aver risolto il problema del Noe contestualmente ha informato la community che tutti coloro che hannoilin questione riceveranno delle sanzioni. “Oggi abbiamo risolto un problema nella FUT Champions che poteva consentire ai giocatori di abbandonare una partita senza che venisse conteggiata nelle sconfitte. Stiamo identificando i giocatori che hanno sfruttato questo problema e seguiranno delle sanzioni.” questo il contenuto del tweet pubblicato dalla software house canadese. Al momento non sappiamo se le sanzioni di cui parla EA Sports siano ban temporanei o permanenti, sembra improbabile che migliaia di account possano essere bloccati in modoma allo stesso tempo per la prima volta EA potrebbe dare una ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Ban permanente per chi ha utilizzato il No Loss Glitch? -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Ban Chi è IlMasseo: vita e carriera della star del web apparsa nel video di Fedez Crescendo si dedica in particolare a FIFA e altri giochi come Call Of Duty, For Honor, Battelfield, ...di critiche per via del linguaggio volgare che lo contraddistingue e che gli è costato un ban di 7 ...

FIFA 22 - Come guadagnare crediti velocemente in FUT 22 Vi consigliamo anche di dare un'occhiata ad un'altra serie di video chiamata Fifa Road To Glory ... l'utilizzo dei bot, infatti, può portare a conseguenze sgradevoli come sospensioni o ban dell'account.

FIFA 22: stop al No Loss Glitch! Ban in arrivo? • FUT Universe FUT Universe Crescendo si dedica in particolare ae altri giochi come Call Of Duty, For Honor, Battelfield, ...di critiche per via del linguaggio volgare che lo contraddistingue e che gli è costato undi 7 ...Vi consigliamo anche di dare un'occhiata ad un'altra serie di video chiamataRoad To Glory ... l'utilizzo dei bot, infatti, può portare a conseguenze sgradevoli come sospensioni odell'account.