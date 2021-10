Fidapa | consegnato il Premio ‘Donna Domani’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina, presso l’Istituto Tecnico Agrario “M. Vetrone” sito in Contrada Piano Cappelle di Benevento, la consegna del“Donna Domani” da parte della F.I.D.A.P.A. BPW Italy Sezione di Benevento. Ilmesso in palio da F.I.D.A.P.A. BPW Italy Sezione di Benevento consiste in una borsa di studio, assegnata ogni anno alla studentessa che ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e che si è contraddistinta per aver partecipato alla vita scolastica con costanza, serietà, impegno, dedizione e senso di responsabilità. Il“Donna Domani” è statodalla Presidente uscente della sezionedi Benevento, Paola Sapio, alla studentessa Marika Cavuoto che nell’anno scolastico 2020-2021 ha conseguito il diploma di Perito Agrario presso ...