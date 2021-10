Diretta Lazio-Inter 1-1. Girandola di cambi per i due allenatori: Correa entra in campo accolto dai fischi (Di sabato 16 ottobre 2021) Lazio-Inter in campo per i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simone Inzaghi rivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi, che lo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 ottobre 2021)inper i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simone Inzaghi rivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi, che lo...

Advertising

TgrRaiLombardia : Lazio-Inter, la diretta: i biancocelesti pareggiano al 64' - francy_0207 : RT @LazioInnova: ?? 22 ottobre ore 14.30 ?? Forum 'Lazio, regione dello spazio' In diretta dal padiglione Italia ad #expodubai2020 e in strea… - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - spaceis_cool : RT @LazioInnova: ?? 22 ottobre ore 14.30 ?? Forum 'Lazio, regione dello spazio' In diretta dal padiglione Italia ad #expodubai2020 e in strea… -