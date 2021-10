Così Alitalia è stata uccisa dal “mercato” (che paghiamo due volte) (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Alitalia perde(va) quasi due milioni al giorno. Questa la cifra dietro la quale si trincerava l’ex ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, per giustificare le difficoltà relative all’ennesimo tentativo di salvataggio della nostra (fu) compagnia di bandiera. Quello che si è trasformato, dopo l’accordo-capestro siglato dal governo con Bruxelles, nella nascita di Ita. I costi di Alitalia non erano fuori controllo Intendiamoci: la stima di Patuanelli era – centinaia di migliaia di euro in più o in meno, poco cambia – probabilmente veritiera. Non spiega, però, tutto. Anzi, non spiega praticamente niente di quello che è accaduto negli ultimi anni. Tingeva infatti un quadro solo parziale della situazione, offrendo in pasto al pubblico un facile bersaglio con il quale giustificare la chiusura della vecchia società. Quanto era messa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott –perde(va) quasi due milioni al giorno. Questa la cifra dietro la quale si trincerava l’ex ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, per giustificare le difficoltà relative all’ennesimo tentativo di salvataggio della nostra (fu) compagnia di bandiera. Quello che si è trasformato, dopo l’accordo-capestro siglato dal governo con Bruxelles, nella nascita di Ita. I costi dinon erano fuori controllo Intendiamoci: la stima di Patuanelli era – centinaia di migliaia di euro in più o in meno, poco cambia – probabilmente veritiera. Non spiega, però, tutto. Anzi, non spiega praticamente niente di quello che è accaduto negli ultimi anni. Tingeva infatti un quadro solo parziale della situazione, offrendo in pasto al pubblico un facile bersaglio con il quale giustificare la chiusura della vecchia società. Quanto era messa ...

