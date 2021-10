Ballottaggio Torino, il M5s post Appendino va in ordine sparso: tra destra e sinistra, rischia di vincere il partito dell’astensione (Di sabato 16 ottobre 2021) In vista del Ballottaggio per la carica da sindaco di Torino, c’è un dubbio enorme per gli ex consiglieri del Movimento 5 Stelle. Al seggio sulla scheda leggeranno il nome di Stefano Lorusso, capogruppo Pd che per cinque anni ha dato filo da torcere a loro e alla giunta di Chiara Appendino, e quello di Paolo Damilano, imprenditore dietro il quale si celano non soltanto Lega e Fratelli d’Italia, ma anche quella parte di centrosinistra passato a destra per evitare alleanze col Movimento 5 Stelle. Ai vertici la questione è decisa: Giuseppe Conte, la sottosegretaria Laura Castelli e Appendino non daranno indicazioni di voto. Molti ex consiglieri sono tentati dall’astensione, dalla scheda bianca o quella nulla. Alcuni non vogliono far conoscere le loro intenzioni. Altri, invece, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) In vista delper la carica da sindaco di, c’è un dubbio enorme per gli ex consiglieri del Movimento 5 Stelle. Al seggio sulla scheda leggeranno il nome di Stefano Lorusso, capogruppo Pd che per cinque anni ha dato filo da torcere a loro e alla giunta di Chiara, e quello di Paolo Damilano, imprenditore dietro il quale si celano non soltanto Lega e Fratelli d’Italia, ma anche quella parte di centropassato aper evitare alleanze col Movimento 5 Stelle. Ai vertici la questione è decisa: Giuseppe Conte, la sottosegretaria Laura Castelli enon daranno indicazioni di voto. Molti ex consiglieri sono tentati dall’astensione, dalla scheda bianca o quella nulla. Alcuni non vogliono far conoscere le loro intenzioni. Altri, invece, hanno ...

