Ambra | Boccassini e l’idea che il tradimento tra adulti sia la cosa più devastante che possa capitare

(Di sabato 16 ottobre 2021) Dio, come mi manca Pietro Germi. Mi manca fino alla profondità, la vastità e l’altezza che l’anima mia può raggiungere allorquando persegue, irraggiungibili agli sguardi, i fini del bene e della grazia ideale. (Sì, sto scempiando quella poesia che vi sembra di riconoscere ma non siete proprio sicuri: è Elizabeth Barrett Browning, la declamavano in una puntata di Saranno famosi quand’eravate piccoli e avreste dovuto studiare Tacito invece di guardare la tele). Mi manca Pietro Germi in questo secolo a lui successivo che è a lui contemporaneo: chissà dove pensavate di vivere, voi che abitate il tempo congelato, immobile, di Signore e signori, di Divorzio all’italiana, di Sedotta e abbandonata. Ho sospettato fossimo quell’Italia lì la settimana scorsa, quando Ildaveniva accusata d’aver diffamato Francesca Morvillo svelando d’aver avuto, trent’anni fa, una ...