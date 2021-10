Vanessa Ferrari: “La mia non è stata un’adolescenza come le altre” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vanessa Ferrari l’abbiamo ammirata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, domani sarà tra gli ospiti di Verissimo. Le anticipazioni del programma di Silvia Toffanin raccontano della ginnasta che ha conquistato l’argento nel corpo libero, la sua prima medaglia olimpica ma anche la prima per l’Italia nell’individuale femminile della ginnastica artistica, quindi grande soddisfazione per lei che come molti atleti ha dovuto affrontare più difficoltà per realizzare il suo sogno. Vanessa Ferrari sta per compiere 31 anni e il sogno delle Olimpiadi è il suo regalo ma lo è anche il soprannome La Farfalla di Orzinuovi. Ha gareggiato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016. Nella sua carriera ha collezionato ben 70 medaglie ma ha anche affrontato momenti duri nella sua vita, anche problemi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 ottobre 2021)l’abbiamo ammirata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, domani sarà tra gli ospiti di Verissimo. Le anticipazioni del programma di Silvia Toffanin raccontano della ginnasta che ha conquistato l’argento nel corpo libero, la sua prima medaglia olimpica ma anche la prima per l’Italia nell’individuale femminile della ginnastica artistica, quindi grande soddisfazione per lei chemolti atleti ha dovuto affrontare più difficoltà per realizzare il suo sogno.sta per compiere 31 anni e il sogno delle Olimpiadi è il suo regalo ma lo è anche il soprannome La Farfalla di Orzinuovi. Ha gareggiato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016. Nella sua carriera ha collezionato ben 70 medaglie ma ha anche affrontato momenti duri nella sua vita, anche problemi di ...

