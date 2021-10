The Lovie Awards 2021 – Inter in corsa con il video ‘I M Scudetto’: ecco come votare (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inter in corsa per il The Lovie Awards 2021 Ancora una volta Inter Media House vede premiato il suo lavoro. Tra i video in corsa per il The Lovie Awards 2021, categoria Entertainment&Sport. Il video arrivato in finale per i colori nerazzurri è quello prodotto da IMH per celebrare la vittoria dello Scudetto numero 19. Ancora una volta i The Lovie Awards, il prestigioso premio europeo organizzato dall’International Academy of Digital Arts and Sciences, si tingono di nerazzurro: la giuria ha inserito infatti il video celebrativo I M Scudetto tra le nomination di questa edizione nella categoria ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)inper il TheAncora una voltaMedia House vede premiato il suo lavoro. Tra iinper il The, categoria Entertainment&Sport. Ilarrivato in finale per i colori nerazzurri è quello prodotto da IMH per celebrare la vittoria dello Scudetto numero 19. Ancora una volta i The, il prestigioso premio europeo organizzato dall’national Academy of Digital Arts and Sciences, si tingono di nerazzurro: la giuria ha inserito infatti ilcelebrativo I M Scudetto tra le nomination di questa edizione nella categoria ...

