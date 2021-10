Tessile, Tamburi investment partners entra al 25% in Limonta spa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Costa Masnaga (Lecco) - Tamburi investment iartners ha sottoscritto un accordo vincolante con la famiglia Limonta per l'ingresso di Tip al 25% in Limonta spa, in parte mediante aumento di capitale ed ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Costa Masnaga (Lecco) -iartners ha sottoscritto un accordo vincolante con la famigliaper l'ingresso di Tip al 25% inspa, in parte mediante aumento di capitale ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Tessile Tamburi Tessile, Tamburi investment partners entra al 25% in Limonta spa ...è uno dei gruppi leader a livello europeo nell'alto di gamma del settore tessile , con un fatturato stimato per il 2021 di oltre 160 milioni e circa 850 dipendenti. "L'operazione - spiega Tamburi ...

Manifestazione Gkn, Firenze 'insorge' con i lavoratori ... scandito dal suono di centinaia di tamburi. Insieme ai lavoratori della Gkn stanno sfilando quelli ... gli operai della Sanac di Massa Carrara e quelli del distretto tessile di Prato. Manifestanti ...

