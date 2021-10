(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’aumento deldeiper costruire o ristrutturare gli immobili ha superato il. A denunciarlo all’Adnkronos è Claudio, presidente dell’Associazione nazionaleatori che non ha difficoltà nell’indicare il principale responsabile: ”Lo Stato italiano. Le misure legate agli incentivi edilizia -spiega- andavano pianificati. Sono stati concentrati in un lasso di tempo troppo breve”. Quello che si dimentica, sottolinea, ”è che non ci sono solo gli interventi straordinari, ma anche quelli ordinari, che passano in secondo piano. E oggi ci sono imprese che a questi cittadini neanche rispondono attratte come sono dai guadagni facili legati al”. Il risultato è che ”mentre un anno fa io montavo ia 7,5 euro al metro, oggi li ...

Advertising

M5S_Europa : Le linee guida per contenere il caro #bollette sono deludenti. L’aumento del prezzo del #gas avrà gravi ripercussio… - giornali_it : Superbonus: prezzo ponteggi oltre il 400%, Polonia (Anp), 'problema creato dallo Stato' #15ottobre #AgenzieStampa… - zazoomblog : Superbonus: prezzo ponteggi oltre il 400% Polonia (Anp) problema creato dallo Stato - #Superbonus: #prezzo… - TV7Benevento : Superbonus: prezzo ponteggi oltre il 400%, Polonia (Anp), 'problema creato dallo Stato'... - italiaserait : Superbonus: prezzo ponteggi oltre il 400%, Polonia (Anp), ‘problema creato dallo Stato’ -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus prezzo

Adnkronos

L'aumento deldei ponteggi per costruire o ristrutturare gli immobili ha superato il 400%. A denunciarlo ...neanche rispondono attratte come sono dai guadagni facili legati al'. Il ...L'Ance lancia l'allarme: ildel 110% e il pacchetto di incentivi legati alla casa e alla ...con attenzione la tempistica degli incentivi che già ora rischia di far pagare unsalato ...In diverse zone d’Italia è tornato il freddo. E come ogni autunno, ci si prepara ad accendere i riscaldamenti. Da venerdì 15 ottobre lo potranno fare già i cittadini di Milano, Torino, Verona, Padova, ...L’aumento del prezzo dei ponteggi per costruire o ristrutturare gli ... a questi cittadini neanche rispondono attratte come sono dai guadagni facili legati al superbonus”. Il risultato è che ”mentre ...