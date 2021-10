No green pass, il banco di prova per Mario Draghi: quel precedente di Reagan e Thatcher (Di venerdì 15 ottobre 2021) Settemila voli cancellati, 10mila tonnellate di merci bloccate, 30 miliardi di dollari di perdite. Ronald Reagan era in carica da soli sei mesi, ma ci pensò solo due giorni: il 5 agosto del 1981 gli 11.359 controllori di volo che scioperavano da 48 ore per chiedere l'aumento di stipendio e pensionamenti più rapidi furono licenziati su due piedi. Due morti, 710 licenziamenti e 11.291 procedimenti giudiziari. È questo il bilancio finale delle 51 settimane di braccio di ferro, tra il marzo 1984 e il marzo 1985, tra il governo guidato da Margaret Thatcher e circa 165mila minatori, insorti per la chiusura di 20 giacimenti e la minaccia di licenziamento per 20mila lavoratori. Per i detrattori del presidente Usa e della lady di ferro i due episodi non sono altro che il simbolo del cinismo e della prepotenza liberista, di un'ideologia che schiaccia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Settemila voli cancellati, 10mila tonnellate di merci bloccate, 30 miliardi di dollari di perdite. Ronaldera in carica da soli sei mesi, ma ci pensò solo due giorni: il 5 agosto del 1981 gli 11.359 controllori di volo che scioperavano da 48 ore per chiedere l'aumento di stipendio e pensionamenti più rapidi furono licenziati su due piedi. Due morti, 710 licenziamenti e 11.291 procedimenti giudiziari. È questo il bilancio finale delle 51 settimane di braccio di ferro, tra il marzo 1984 e il marzo 1985, tra il governo guidato da Margarete circa 165mila minatori, insorti per la chiusura di 20 giacimenti e la minaccia di licenziamento per 20mila lavoratori. Per i detrattori del presidente Usa e della lady di ferro i due episodi non sono altro che il simbolo del cinismo e della prepotenza liberista, di un'ideologia che schiaccia ...

