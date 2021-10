Napoli maglia: sta per arrivare quella di Halloween? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sul social network Instagram il Napoli ha fissato uno speciale conto alla rovescia che terminerà domenica 18 Ottobre alle 18:00. La squadra partenopea sfiderà il Torino e le voci indicano che sarà presentata la quarta maglia in puro stile Halloween. Il tema scelto per la nuova maglia riguarderebbe proprio la festività e quindi come si dice in polizia due indizi fanno una prova. Vi sveleremo le prime anticipazioni. Mandava: Il Napoli prepara l’affondo per gennaio Napoli maglia: la squadra festeggia Halloween Il countdown per la presentazione della nuova maglia del Napoli sta per scadere. E questa maglia speciale sarà presentata nel periodo di Halloween e dedicata alla festa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sul social network Instagram ilha fissato uno speciale conto alla rovescia che terminerà domenica 18 Ottobre alle 18:00. La squadra partenopea sfiderà il Torino e le voci indicano che sarà presentata la quartain puro stile. Il tema scelto per la nuovariguarderebbe proprio la festività e quindi come si dice in polizia due indizi fanno una prova. Vi sveleremo le prime anticipazioni. Mandava: Ilprepara l’affondo per gennaio: la squadra festeggiaIl countdown per la presentazione della nuovadelsta per scadere. E questaspeciale sarà presentata nel periodo die dedicata alla festa ...

