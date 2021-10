Milly Carlucci riparte da Morgan con Ballando con le stelle (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milly Carlucci riparte da Morgan: mostrando in tv la sua intelligenza abbatto i pregiudizi Corriere della sera, pagina 49, di Renato Franco. Milly cita Dostoevskij («la bellezza salverà il mondo»), il direttore di Rai1 ricorda La danza di Matisse. Forse un po’ troppo per presentare e un programma pop come Ballando con le stelle che si è comunque costruito la sua credibilità come punto di riferimento dell’intrattenimento del sabato sera di Rai1 con un codice televisivo sempre elegante e mai volgare. L’edizione numero 16 (il via domani) ha un cast di nomi (quasi tutti) oggettivamente noti, tra cui Memo Remigi, Al Bano, Mietta, Morgan, Arisa, l’ex calciatore Fabio Galante, l‘hair stylist Federico Lauri (il tamarro Federico Fashion Style), il pilota di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 ottobre 2021)da: mostrando in tv la sua intelligenza abbatto i pregiudizi Corriere della sera, pagina 49, di Renato Franco.cita Dostoevskij («la bellezza salverà il mondo»), il direttore di Rai1 ricorda La danza di Matisse. Forse un po’ troppo per presentare e un programma pop comecon leche si è comunque costruito la sua credibilità come punto di riferimento dell’intrattenimento del sabato sera di Rai1 con un codice televisivo sempre elegante e mai volgare. L’edizione numero 16 (il via domani) ha un cast di nomi (quasi tutti) oggettivamente noti, tra cui Memo Remigi, Al Bano, Mietta,, Arisa, l’ex calciatore Fabio Galante, l‘hair stylist Federico Lauri (il tamarro Federico Fashion Style), il pilota di ...

Advertising

SabrinaSalerno : Il ballo di coppia è travolgente, entusiasmante e coinvolgente ma anche faticoso, stressante e deprimente… Tra tant… - SabrinaSalerno : Oramai non smetto più di ballare… Chissà perché? @Ballando_Rai @milly_carlucci @samuel_peron - milly_carlucci : Ci vediamo sabato 16 ottobre ore 20.35 su @RaiUno ?? @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - __babaya__ : per esempio, a me Milly Carlucci e Netta piacciono - frances33439335 : RT @Raiofficialnews: “Da bambino sognavo di fare lo show del sabato sera. Mi piace molto quello che faccio, mi diverto. Ogni giorno imparo… -