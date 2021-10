Mattarella torna a Bergamo all’Accademia della Guardia di Finanza? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra essere proprio affezionato a Bergamo. Secondo indiscrezioni pare infatti che sarà nuovamente in città intorno alla fine del mese, in visita alla nuova Accademia della Guardia di Finanza nell’ex sede degli Ospedali Riuniti. L’ultima volta che il Presidente è stato a Bergamo risale al giugno 2020, quando prese parte alla Messa da Requiem in onore delle vittime del Covid al cimitero monumentale di Bergamo. Il concerto, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni bergamaschi, fu trasmesso in prima serata in diretta nazionale. Nell’ottobre 2019 Mattarella visitò il parco tecnologico Kilometro Rosso e prese parte ad un’iniziativa congiunta di Molte Fedi sotto lo stesso cielo e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il PresidenteRepubblica Sergiosembra essere proprio affezionato a. Secondo indiscrezioni pare infatti che sarà nuovamente in città intorno alla fine del mese, in visita alla nuova Accademiadinell’ex sede degli Ospedali Riuniti. L’ultima volta che il Presidente è stato arisale al giugno 2020, quando prese parte alla Messa da Requiem in onore delle vittime del Covid al cimitero monumentale di. Il concerto, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni bergamaschi, fu trasmesso in prima serata in diretta nazionale. Nell’ottobre 2019visitò il parco tecnologico Kilometro Rosso e prese parte ad un’iniziativa congiunta di Molte Fedi sotto lo stesso cielo e ...

