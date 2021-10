Marito e moglie trovati morti in casa. I vicini: 'Abbiamo sentito urla'. Ipotesi omicidio - suicidio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Orrore a Montesilvano , in provincia di Pescara , dove un uomo e una donna di circa 50 anni sono stati trovati morti in una casa in via Tagliamento. A lanciare l'allarme, secondo le prime informazioni,... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Orrore a Montesilvano , in provincia di Pescara , dove un uomo e una donna di circa 50 anni sono statiin unain via Tagliamento. A lanciare l'allarme, secondo le prime informazioni,...

leggoit : Marito e moglie trovati morti in casa. I vicini: «Abbiamo sentito urla». Ipotesi #omicidio-suicidio