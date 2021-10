Maria De Filippi costretta a prendere una decisione: “Non può andare avanti”. Commento puntata 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Maria De Filippi ha deciso di chiudere il trono di Joele Milan. La conduttrice ha preso la decisione dopo aver lasciato, in prima battuta, il tronista libero di scegliere sul da farsi. Joele Milan non era intenzionato ad abbandonare il trono, malgrado avesse violato il regolamento della trasmissione. Maria De Filippi prende una decisione: la rezione di Joele e Ilaria Finalmente la tanto attesa puntata in cui si è decisa la fine del trono di Joele Milan è andata in onda ed è peggio di quello che immaginavamo. Si, perché chi si aspettava una sfuriata della conduttrice non l’ha avuta. Infatti Maria De Filippi è stata piuttosto comprensiva, almeno in prima battuta: “Questa trasmissione nasce perché due persone s’incontrino… Può ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)Deha deciso di chiudere il trono di Joele Milan. La conduttrice ha preso ladopo aver lasciato, in prima battuta, il tronista libero di scegliere sul da farsi. Joele Milan non era intenzionato ad abbandonare il trono, malgrado avesse violato il regolamento della trasmissione.Deprende una: la rezione di Joele e Ilaria Finalmente la tanto attesain cui si è decisa la fine del trono di Joele Milan è andata in onda ed è peggio di quello che immaginavamo. Si, perché chi si aspettava una sfuriata della conduttrice non l’ha avuta. InfattiDeè stata piuttosto comprensiva, almeno in prima battuta: “Questa trasmissione nasce perché due persone s’incontrino… Può ...

