(Di venerdì 15 ottobre 2021) MILANO - Debutto con i campioni d'Italia per ITA , la nuova compagnia aerea che ha inaugurato oggi la propria programmazione di volitrasportando con il suo Airbus A320 (livrea celebrativa ...

Advertising

sportli26181512 : L'#Inter a bordo del primo #charter di #Ita: 'Un onore': I nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi hanno viaggiato… - Fprime86 : RT @CorSport: L'#Inter a bordo del primo charter di #Ita: 'Un onore' ?? - CorSport : L'#Inter a bordo del primo charter di #Ita: 'Un onore' ?? - ClaudioBenford : @Federico_Spagna @passione_inter @Inter Grazie Fede, è stato un piacere averti a bordo ?? - amicieli199810 : @hakimitolukaku @GuarroPas @franvanni @_enz29 Tutti i tifosi dell'Inter sono a bordo, non vogliamo solo sperare, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter bordo

Corriere dello Sport

Born in 2021") i calciatori e lo staff dell'da Milano a Roma, dove i nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi sfideranno domani la Lazio di Maurizio Sarri ...della nuova compagnia, infatti, ha viaggiato anche l', diretta a Roma dove sabato alle 18 affronterà la Lazio, all'Olimpico. I dirigenti del club si sono fatti immortalare mentre ...I nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi hanno viaggiato sull'Airbus A320 da Milano a Roma, dove sfideranno la Lazio di Sarri all'Olimpico ...Con l’avvio delle operazioni, ITA inaugura oggi 15 ottobre anche la propria programmazione di voli charter che vedrà la compagnia ospitare nei prossimi mesi diverse squadre di ...