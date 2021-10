Leonardo, nessun componente in titanio per Airbus da fornitore sotto indagine (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – In merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore, Leonardo ha affermato in una nota “che il subfornitore Manufacturing Processes Specification S.r.l., sotto indagine da parte della magistratura e già da tempo non più fornitore di Leonardo, non ha fornito componenti in titanio per programmi Airbus“. Ieri pomeriggio Boeing e le autorità statunitensi hanno comunicato che alcune parti in titanio del jet 787 Dreamliner sono state prodotte impropriamente. Il colosso aeronautico statunitense ha precisato che le parti in questione erano state fornite da Leonardo, la quale ha acquistato i componenti dalla società pugliese Manufacturing Processes Specification (MPS).In una nota diffusa ieri ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – In merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore,ha affermato in una nota “che il subManufacturing Processes Specification S.r.l.,da parte della magistratura e già da tempo non piùdi, non ha fornito componenti inper programmi“. Ieri pomeriggio Boeing e le autorità statunitensi hanno comunicato che alcune parti indel jet 787 Dreamliner sono state prodotte impropriamente. Il colosso aeronautico statunitense ha precisato che le parti in questione erano state fornite da, la quale ha acquistato i componenti dalla società pugliese Manufacturing Processes Specification (MPS).In una nota diffusa ieri ...

