L’Alitalia è Ita | chissà dove andrà

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) – Ita, per chi non conosce la lingua romana, significa andata. E Alitalia è andata, è ita, non c’è più, salvo il marchio chiuso in una cassaforte per evitare che qualcuno lo rubi. Adesso c’è Ita (con la I maiuscola), Ita Airways che esordisce oggi ma non si sa per andare, ire,. Salire sugli aerei dalla nuova livrea azzurra, pericolosamente confondibile col cielo dello stesso colore, per ora è complicato: la prenotazione via internet è problematica, i voli non si trovano. Ho cercato il volo Roma-Cagliari e la risposta è stata: Spiacenti, riprovate. Già, come faccio, vado a nuoto? Insomma,va Ita? (Ard)