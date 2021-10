Inzaghi: «Parlerò con i sudamericani per capire come stanno» (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sappiamo che saranno sette partite ravvicinate, come lo è stato dopo l’ultima sosta. Cercheremo di farci trovare pronti, i ragazzi rimasti qui purtroppo erano pochi, sei-sette, ma hanno lavorato nel migliore dei modi. Adesso sono rientrati i nazionali europei con qualche problemino, ma di poco conto. Aspettiamo il rientro dei sudamericani”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con la Lazio all’Olimpico. “Parlerò con Lautaro, Correa e Vecino e vedrò come staranno. Sappiamo che dovremo stringere i denti, abbiamo altre alternative in quei ruoli. Dovrò valutare con attenzione come arriveranno a Roma”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sappiamo che saranno sette partite ravvicinate,lo è stato dopo l’ultima sosta. Cercheremo di farci trovare pronti, i ragazzi rimasti qui purtroppo erano pochi, sei-sette, ma hanno lavorato nel migliore dei modi. Adesso sono rientrati i nazionali europei con qualche problemino, ma di poco conto. Aspettiamo il rientro dei”. Così Simone, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con la Lazio all’Olimpico. “con Lautaro, Correa e Vecino e vedròstaranno. Sappiamo che dovremo stringere i denti, abbiamo altre alternative in quei ruoli. Dovrò valutare con attenzionearriveranno a Roma”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

