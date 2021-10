Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato dal muletto a Sassari (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora morti e feriti per Incidenti sul lavoro, un tragico bilancio che ogni giorno si aggrava. Oggi a Sassari un operaio di 43 anni è morto schiacciato da un muletto, nel Modenese ha perso la vita un ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora morti e feriti persul, un tragico bilancio che ogni giorno si aggrava. Oggi aundi 43 anni è mortoda un, nel Modenese ha perso la vita un ...

