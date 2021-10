Il Tesoro prepara la quarta edizione del BTp Futura | ?avrà una durata di 12 anni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In offerta l'8-12 novembre ladel bond per i piccoli risparmiatori. Tre scalini crescenti di tassi e doppio premio fedeltà a chi tiene il titolo a scadenza

Il Sole 24 ORE

Il Tesoro prepara la quarta emissione del BTP Futura, titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail ed i cui proventi finanziano gli interventi adottati nel corso dell'anno per la ... BTP Futura: quarta emissione dall'8 al 12 novembre. In offerta l'8-12 novembre la quarta edizione del bond per i piccoli risparmiatori. Tre scalini crescenti di tassi e doppio premio fedeltà a chi tiene il titolo a scadenza ...