Il 30 | 31 ottobre e 1° novembre Gradara si trasforma in un borgo “da brividi” con HALLOWEEKEND

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 30, domenica 31e lunedì 1°si festeggia Halloween con tante divertenti iniziative, eventi e spettacoli per tutta la famiglia. I racconti da brivido di Mino il Fantasmino, i percorsi animati che attraversano l’anticoalla scoperta di personaggi stravaganti e misteriosi e delle oscure vicende che riemergono dal passato, e il mercatino artigianale a tema Halloween con oggettistica, curiosità e idee regalo. Appuntamento imperdibile domenica 31con lo speciale Show Lunch & Dinner in stile Harry Potter, quando si potrà pranzare e cenare in compagnia dei personaggi più amati della famosissima saga e del magico mondo di Hogwarts.NB. Tutti gli eventi in programma sono a pagamento e su prenotazione. Scopri il programma diA ...