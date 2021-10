Green pass obbligatorio, imprenditori pronti al rispetto delle norme nazionali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 15 ottobre è arrivato e gli imprenditori di Salerno e provincia sono pronti a mettere in atto le indicazioni del Governo in materia di Green pass. Ne è convinta Lina Piccolo, Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega alla sicurezza sul lavoro e privacy, che ha anche promosso un webinar dal titolo “Green pass nei luoghi di lavoro, istruzioni per l’uso”. Presidente, quanto è sentita la questione Green pass dalle aziende salernitane? “Gli imprenditori sono sempre stati favorevoli ad una normativa che consentisse di lavorare in sicurezza. Riteniamo che il vaccino e, di conseguenza il Green pass, siano l’unica via per uscire dalla pandemia. Lo dicono i dati: più aumenta il numero di vaccinati ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 15 ottobre è arrivato e glidi Salerno e provincia sonoa mettere in atto le indicazioni del Governo in materia di. Ne è convinta Lina Piccolo, Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega alla sicurezza sul lavoro e privacy, che ha anche promosso un webinar dal titolo “nei luoghi di lavoro, istruzioni per l’uso”. Presidente, quanto è sentita la questionedalle aziende salernitane? “Glisono sempre stati favorevoli ad una normativa che consentisse di lavorare in sicurezza. Riteniamo che il vaccino e, di conseguenza il, siano l’unica via per uscire dalla pandemia. Lo dicono i dati: più aumenta il numero di vaccinati ...

