Grazie ai vaccini il Covid fa sempre meno paura: in calo ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 15 ottobre 2021) I numeri sono incoraggianti ma ancora c'è diversa strada da fare. Diminuisce ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) I numeri sono incoraggianti ma ancora c'è diversa strada da fare. Diminuisce ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) ...

Advertising

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - repubblica : Anatomia della quarta ondata, che grazie ai vaccini è diventata una 'ondina' [di Elena Dusi] - MarinaSereni : Cari @ONEinItalia, il nostro Paese farà la sua parte affinché anche i Paesi a basso e medio reddito possano avere i… - natys_robinhood : RT @francescomuri: Alessandro Cecchi Paone campa ancora di rendita per aver condotto la macchina del tempo? Vorrei sapere con che conoscenz… - JJRUSSIAN66 : @AndreaBS1976 @LaValentina2012 @RealBadrose @GianricoCarof Il sito è del Sole24, i dati sono ufficiali: se non ti f… -