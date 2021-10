Grande Fratello Vip 2021, decima puntata in diretta – Soleil attaccata dalla casa e difesa dallo studio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Magnini e Rosolino - GF Vip 2021 Il Grande Fratello Vip 2021 continua con la decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 2021: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.44: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra in studio e dà ufficialmente il via alla decima puntata. La Volpe ha cambiato look: parrucca mora. “Magari non riconoscendomi mi parla”, scherza rivolgendosi alla Bruganelli, che replica: “Speriamo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Magnini e Rosolino - GF VipIlVipcontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade ine soprattutto nellanel corso della serata. GF Vip: laminuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra ine dà ufficialmente il via alla. La Volpe ha cambiato look: parrucca mora. “Magari non riconoscendomi mi parla”, scherza rivolgendosi alla Bruganelli, che replica: “Speriamo ...

Advertising

GrandeFratello : Benvenuti al #GFVIP! Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di questa sera? Ospiti, sorprese, scontri, strategie e.… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Gabbyhed19 : RT @sononatanera: a me di questo incontro tra guenda e goria non interessa quindi riportiamo alla luce questo altissimo momento del re del… - luIuriant : 'Sono qui per dirti che sono orgogliosa di te perché hai dimostrato a tutta Italia di essere un uomo buono' Guenda… -