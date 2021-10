Giornate Fai d' Autunno il 16 e 17 ottobre 2021 | ecco i luoghi aperti a Milano

Advertising

Artemisia12_ : 16/17 ottobre Giornate Fai d’autunno: tanti nuovi tesori ci aspettano! - AmoBergamo : #Bergamo Tre gioielli di Casirate d’Adda nelle Giornate Fai d’Autunno - lavocedigenova : Giornate Fai: visitatori alla scoperta di Villa Cattaneo dell’Olmo e Forte San Giuliano (FOTO) - MolfettaLiveIt : #Molfetta Giornate FAI d'autunno a Molfetta e Giovinazzo - news_ravenna : Weekend prelibato: Giornate Fai, Vintage Festival, Bell'Italia e tante sagre golose -

Ultime Notizie dalla rete : Giornate Fai

Il gruppodi Monopoli propone l'apertura straordinaria del "Convento di San Domenico", sede dell'attuale Comando Compagnia e Stazione Carabinieri. Prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it ...Si svolgeranno regolarmente in tutta Italia le Giornatad'autunno 2021 , nelledel 16 e 17 ottobre prossimi, anche se sarà necessario rispettare tutte le regole previste per prevenire i contagi da COVID 19. Questi gli appuntamenti in Bassa ...di Marica Massaccesi Luoghi culturali marchigiani protagonisti delle “Giornate FAI di Autunno“. Nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2021 si apriranno le porte di monumenti, chiese, abbazie e palazzi st ...Giornate FAI d'Autunno, il 16 e 17 ottobre a Susa aprono tre siti culturali. Decima edizione delle GIORNATE FAI D’AUTUNNO sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 ...