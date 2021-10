Ginnastica, Mondiali 2021: l’Italia si lancia in prova podio. Le reazioni delle azzurre. L’attrezzatura Taishan spinge (Di venerdì 15 ottobre 2021) l’Italia ha incominciato la sua avventura ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale femminile si è cimentata nella consueta prova podio, la sessione che permette di testare gli attrezzi del campo gara e di trovare il giusto feeling con i materiali in vista dell’inizio ufficiale della competizione. Le azzurre scenderanno in pedana per il turno di qualificazione nella giornata di lunedì 18 ottobre (ore ore 04.15 italiane), inserite nella seconda suddivisione (con partenza alle parallele asimmetriche). Il quartetto tricolore ha avuto modo di mettere mano sulla poco impiegata attrezzatura Tashhan e di lanciarsi verso il turno preliminare previsto tra tre giorni. Le ragazze hanno analizzato le loro performance attraverso i microfono ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha incominciato la sua avventura aidiartistica. La nostra Nazionale femminile si è cimentata nella consueta, la sessione che permette di testare gli attrezzi del campo gara e di trovare il giusto feeling con i materiali in vista dell’inizio ufficiale della competizione. Lescenderanno in pedana per il turno di qualificazione nella giornata di lunedì 18 ottobre (ore ore 04.15 italiane), inserite nella seconda suddivisione (con partenza alle parallele asimmetriche). Il quartetto tricolore ha avuto modo di mettere mano sulla poco impiegata attrezzatura Tashhan e dirsi verso il turno preliminare previsto tra tre giorni. Le ragazze hanno analizzato le loro performance attraverso i microfono ...

Advertising

_chiaraa_99 : RT @Coninews: Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam | @Federg… - Coninews : Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam… - ematr_86 : RaiSport coprirà i Mondiali di Ginnastica, queste le dirette sab #23ottobre 2021 09.10 WAG Apparatus Finals dirett… - ematr_86 : RaiSport coprirà i Mondiali di Ginnastica, queste le dirette gio #21ottobre 2021 11.00-14.00 WAG All Around Final… - ottopagine : Ginnastica, Mondiali: apre l'Italdonne, domenica tocca a Maresca e compagni #CastellammarediStabia -