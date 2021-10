Elezioni: Ronzulli, 'risorse Recovery a sindaci competenti e responsabili' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "I comuni italiani hanno la grande occasione del Recovery fund che dà la possibilità di spingere la ripresa e lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'emergenza economica. E' però fondamentale che le risorse a disposizione vengano spese bene e non sperperate, investite per creare benessere e stabilità e non sprecate in mille rivoli come hanno fatto i grillini con il Governo Conte". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, oggi a Pinerolo a sostegno del candidato sindaco Giuseppino Berti in vista del ballottaggio. "Anche a Pinerolo è arrivato il momento di rialzarsi. Serve anche qui lo stesso cambio di passo che c'è stato per tutta Italia con l'arrivo di Draghi e prima ancora, in Piemonte, con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "I comuni italiani hanno la grande occasione delfund che dà la possibilità di spingere la ripresa e lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'emergenza economica. E' però fondamentale che lea disposizione vengano spese bene e non sperperate, investite per creare benessere e stabilità e non sprecate in mille rivoli come hanno fatto i grillini con il Governo Conte". Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, oggi a Pinerolo a sostegno del candidato sindaco Giuseppino Berti in vista del ballottaggio. "Anche a Pinerolo è arrivato il momento di rialzarsi. Serve anche qui lo stesso cambio di passo che c'è stato per tutta Italia con l'arrivo di Draghi e prima ancora, in Piemonte, con la ...

Advertising

TV7Benevento : Elezioni: Ronzulli, 'risorse Recovery a sindaci competenti e responsabili' (2)... - TV7Benevento : Elezioni: Ronzulli, 'risorse Recovery a sindaci competenti e responsabili'... - BrigadeOrphan : @Gigadesires @LiciaRonzulli Ronzulli, Gasparri, Tajani, Brunetta, Toti e in generale FI come definirli? Spero in un… - APrasedi : @Lucagrossi66 Rimarrà ben impresso questo tweet indegno...e rideremo quando alle prossime elezioni Forza Italia spa… - APrasedi : @fratotolo2 @LiciaRonzulli Ronzulli non merita di esser rappresentante di cittadini italiani visto toni che usa e v… -