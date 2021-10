Dragon Age 4: il gioco potrebbe non arrivare su PS4 e Xbox One (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dragon Age Inquisition è stato rilasciato tre anni fa su PS4 e Xbox One, ma l’attesa di Dragon Age 4 è sempre rimasta vivida tra i fan, che però potrebbero dividersi per via degli ultimi rumor Dragon Age: Inquisition ha avuto un lancio turbolento, caratterizzato da numerose critiche riguardanti la storia, la presenza di un grande numero di bug, e missioni secondarie da una scrittura alquanto pigra, improntate sulla ripetuta raccolta di risorse. Ma grazie ai DLC rilasciati nei mesi a seguire, la storia ha preso una piega che ha portato i fan ad attendere con ansia un nuovo capitolo, solo per capirne i risvolti. Tuttavia, negli ultimi anni, Bioware ha subito vari importanti abbandoni, e combinando ciò all’annuncio di Dragon Age 4 per PS4 ed Xbox One e le nuove console ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 ottobre 2021)Age Inquisition è stato rilasciato tre anni fa su PS4 eOne, ma l’attesa diAge 4 è sempre rimasta vivida tra i fan, che peròro dividersi per via degli ultimi rumorAge: Inquisition ha avuto un lancio turbolento, caratterizzato da numerose critiche riguardanti la storia, la presenza di un grande numero di bug, e missioni secondarie da una scrittura alquanto pigra, improntate sulla ripetuta raccolta di risorse. Ma grazie ai DLC rilasciati nei mesi a seguire, la storia ha preso una piega che ha portato i fan ad attendere con ansia un nuovo capitolo, solo per capirne i risvolti. Tuttavia, negli ultimi anni, Bioware ha subito vari importanti abbandoni, e combinando ciò all’annuncio diAge 4 per PS4 edOne e le nuove console ...

