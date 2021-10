Decreto fiscale, cinque mesi di tempo per cartelle fino a fine anno (Di venerdì 15 ottobre 2021) cinque mesi di tempo per l’adesione spontanea alle cartelle fiscali notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. La misura, contenuta nel Decreto legge fiscale, viene illustrata da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al provvedimento. ”Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021”, si legge nella nota. ”fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021)diper l’adesione spontanea allefiscali notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. La misura, contenuta nellegge, viene illustrata da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al provvedimento. ”Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delledi pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021”, si legge nella nota. ”allo scadere del termine dei 150 giorni non sardovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

