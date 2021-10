Contratti di solidarietà, sgravi fiscali: scadenze e regole 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Semaforo verde per la decontribuzione dei Contratti di solidarietà ex lege n.608/96. Infatti, a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2021, i datori di lavoro privati aventi diritto possono presentare le domande attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione Contratti di solidarietà industriali”, ove è presente anche la normativa di riferimento. Si tratta della decontribuzione che spetta per i Contratti di solidarietà difensiva di tipo A stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 726/1984: per i lavoratori con riduzione dell’orario di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Semaforo verde per la decontribuzione deidiex lege n.608/96. Infatti, a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre, i datori di lavoro privati aventi diritto possono presentare le domande attraverso l’applicativo web “cdsonline”. L’applicativo è operativo dal 2 novembreal 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzionediindustriali”, ove è presente anche la normativa di riferimento. Si tratta della decontribuzione che spetta per ididifensiva di tipo A stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 726/1984: per i lavoratori con riduzione dell’orario di ...

Advertising

FondazioneStudi : #savethedate dal 30 novembre al 10 dicembre ?? si potranno inviare le istanze su ??“sgravicdsonline” del @MinLavoro… - Emme_comegesooo : Quindi si può essere solidali con i lavoratori peccato che questa solidarietà non si trasformi mai in scioperi coll… - 25O319 : RT @lorenzhaus: @frankponch72 @25O319 O i dipendenti con anzianità importante in Italia in contratto di solidarietà o addirittura in cassa… - lorenzhaus : @frankponch72 @25O319 O i dipendenti con anzianità importante in Italia in contratto di solidarietà o addirittura i… - DottGallesi : INPS, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE: dal 30 novembre al 10 dicembre le domande per la riduzione dei contribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti solidarietà Oggi il decollo di ITA. L'Italia 's'è desta'? Con la forte solidarietà dell'Unione Europea invece, si sono aperte possibilità impensabili. Un ... ITA nasce snella, con 52 aerei che raddoppieranno entro il 2025, poco personale, contratti privi dei ...

L'Ugl Caserta a Roma: "Stop violenza e giù le mani dai contratti" 'I contratti nazionali sono uno strumento necessario col quale vengono codificate mansioni, ... Noi in indietreggeremo di un millimetro non solo nella solidarietà agli addetti al trasporto aereo ...

Sgravio contributivo 2021, domande per contratti di solidarietà industriale dal 30 novembre al 10 dicembre Informazione Fiscale Con la fortedell'Unione Europea invece, si sono aperte possibilità impensabili. Un ... ITA nasce snella, con 52 aerei che raddoppieranno entro il 2025, poco personale,privi dei ...'Inazionali sono uno strumento necessario col quale vengono codificate mansioni, ... Noi in indietreggeremo di un millimetro non solo nellaagli addetti al trasporto aereo ...