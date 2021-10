''Carabinieri senza Green pass cacciati dagli alloggi in caserma'': l'allarme dei sindacati (Di venerdì 15 ottobre 2021) La denuncia del Nuovo Sindacato dei Carabinieri: ''L'Arma dei Carabinieri ha dato ordine a tutti i Carabinieri alloggiati nelle Caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) La denuncia del Nuovo Sindacato dei: ''L'Arma deiha dato ordine a tutti iati nelle Caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal...

enpaonlus : Brescia, voleva servire 200 uccellini protetti per cena ma invece dei clienti arrivano i carabinieri… - _Carabinieri_ : Ammassano rifiuti e li smaltiscono senza alcun trattamento. Poi danno fuoco al piazzale per ripulire, a costo zero,… - Lukyluke311 : ''Carabinieri senza Green pass cacciati dagli alloggi in caserma'': l'allarme dei sindacati - WTF1807 : RT @ficiesse: ''#Carabinieri senza #Greenpass cacciati dagli alloggi in caserma'': l'allarme dei sindacati - SavaDaiana : RT @enpaonlus: Brescia, voleva servire 200 uccellini protetti per cena ma invece dei clienti arrivano i carabinieri -