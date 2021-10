Calendario Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2021 2022 | programma | date e località

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcompleto delladeldi. Novee 27 gare totali per le ragazze del, che dal 27 novembre saranno impegnate per l’inizio della nuova stagione ad Östersund, in Svezia. Confermata la tappa italiana ad Anterselva dal 21 al 23 gennaio. L’ultimo appuntamento sarà invece ad Oslo dal 17 al 20 marzo. Nel mese di febbraio ci sarà un’interruzione di circa un mese per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, e le gare riprenderanno a Kontiolahti, in Finlandia, dal 3 al 6 marzo. QUI ILMASCHILEDEL...

A gennaio, poi, il Tour de Ski e la Combinata in Val di Fiemme oltre al biathlon ad Anterselva. Per il presidente della FISI, Flavio Roda, sarà un dicembre mondiale per le piste dolomitiche.