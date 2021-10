Auto: in Europa a settembre - 25,2%, Stellantis - 30,4% (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le immatricolazioni in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito sono state a settembre 972.723, il 25,2% in meno dello stesso mese del 2020. Il totale dei nove mesi è 9.161.918, con una crescita del 6,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le immatricolazioni in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito sono state a972.723, il 25,2% in meno dello stesso mese del 2020. Il totale dei nove mesi è 9.161.918, con una crescita del 6,...

Advertising

iconanews : Auto: in Europa a settembre -25,2%, Stellantis -30,4% - giornaleradiofm : Approfondimenti: Auto: in Europa a settembre -25,2%, Stellantis -30,4%: (ANSA) - TORINO, 15 OTT - Le immatricolazio… - Automoto_it : Honda mostra 5 dei nuovi dieci modelli di auto elettrica in arrivo, per la Cina. Anticipano qualcosa venduto anche… - Eib63 : RT @sole24ore: ?? Settembre nero per l’auto in Europa: un quarto dei volumi in meno su 2020 e 2019 - fisco24_info : Auto: in Europa a settembre -25,2%, Stellantis -30,4%: Dati Acea su Ue, Efta e Uk. Nei 9 mesi +6,9% mercato -