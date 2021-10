Angelo Peruzzi | ' Tutto un altro Inzaghi'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) "Io, Giocondo il cuoco e Walter il magazzinie re eravamo l'interruttore che per due o tre ore riusciva a smorzare la tensione di Simone. Prima della partita lui non dormiva mai, non ce la faceva ...

CooperloAlice : RT @apota_l: Sono fiero di essere campione del mondo come Simone Barone, Marco Amelia e Angelo Peruzzi. - apota_l : Sono fiero di essere campione del mondo come Simone Barone, Marco Amelia e Angelo Peruzzi. - Maedihu : RT @UEFAcom_it: ???? #AccaddeOggi nel 1996, Juventus è campione d'Europa?? ?? Angelo Peruzzi - GiorgioAvella : @Luca100celleASR Roberto Pruzzo, Rudy Voeller, Angelo Peruzzi. -

Dodici dei ventidue anni di Lazio Simone Inzaghi li ha vissuti insieme a, sette da giocatore e cinque da allenatore. Via Simone, via anche- custode di momenti, fasi, se - ...Ventidue anni tra quelli da giocatore e allenatore, dodici dei quali insieme ad. In un'intervista al Corriere dello Sport, l'ex portiere e club manager della Lazio racconta un Inzaghi ...Testimone di 12 dei 22 anni trascorsi da Simone alla Lazio. Ora l’ex portiere racconta ciò che nessuno sa sul tecnico dell’Inter ...Quella di domani sera tra Lazio e Inter sarà una partita speciale per Simone Inzaghi, che torna all’Olimpico da avversario dopo una vita in biancoceleste. Ventidue anni tra quelli da giocatore e allen ...