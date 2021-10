Al via il processo per il crollo del ponte Morandi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Tre anni e 3 mesi dopo quella tragica mattina del 14 agosto 2018, prende il via l'udienza preliminare per le 59 persone indagate per il crollo del ponte Morandi in cui morirono 43 persone. Il giudice, Paola Faggioni, ha fissato tre udienze a settimana fino alla conclusione del mese di dicembre. Oltre alle persone fisiche sono indagate anche le società Aspi e Spea. Le accuse, a vario titolo, sono di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d'atti d'ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. A causa delle disposizioni anti covid, le udienze verranno celebrate nella tensostruttura allestita nell'atrio del tribunale di Genova. Sia il comune di Genova che Regione Liguria si costituiranno parte civile, ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Tre anni e 3 mesi dopo quella tragica mattina del 14 agosto 2018, prende il via l'udienza preliminare per le 59 persone indagate per ildelin cui morirono 43 persone. Il giudice, Paola Faggioni, ha fissato tre udienze a settimana fino alla conclusione del mese di dicembre. Oltre alle persone fisiche sono indagate anche le società Aspi e Spea. Le accuse, a vario titolo, sono didoloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d'atti d'ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. A causa delle disposizioni anti covid, le udienze verranno celebrate nella tensostruttura allestita nell'atrio del tribunale di Genova. Sia il comune di Genova che Regione Liguria si costituiranno parte civile, ...

Advertising

repubblica : Regeni, via al processo: il governo si costituisce parte civile, Al Sisi tra i testimoni [di Giuliano Foschini] - Tg3web : A quasi 30 anni dalla strage di Via D'Amelio costata a vita al giudice Borsellino e cinque agenti della scorta. Con… - SerGuad : @ipajo E abbiamo dei giudici... ?? - Alessan50612358 : RT @maurobiani: 'Al via il Processo #Regeni, assenti i quattro imputati egiziani Il pm: gli 007 egiziani 'si sono volontariamente sottratti… - Carlino_Reggio : Sfruttamento della prostituzione, al via il processo Telepass -