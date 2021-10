Twitter non ne sta azzeccando una (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel 2010, un’analisi della testata Venturebeat segnalava le difficoltà del social network fondato da Jack Dorsey titolando: “Twitter sta lanciando modelli di business contro il muro sperando che qualcosa resti attaccato”. Nove anni dopo, usando un simile e classico modo di dire anglosassone, anche Gizmodo titolava: “Ecco tutti gli spaghetti che Twitter sta lanciando contro il muro per vedere cosa resta attaccato”. Nel settembre 2021, nella newsletter di Bloomberg dedicata alla tecnologia si leggeva: “Sembra che Twitter stia lanciando spaghetti contro il muro (ecc. ecc.)”. In poche parole, sono passati undici anni da quando il social network ha iniziato a subire critiche relative alla sua costante e irrisolta ricerca di un’identità e di una strategia chiara, senza che nulla cambiasse realmente. Le critiche più feroci affermano che “la ... Leggi su wired (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel 2010, un’analisi della testata Venturebeat segnalava le difficoltà del social network fondato da Jack Dorsey titolando: “sta lanciando modelli di business contro il muro sperando che qualcosa resti attaccato”. Nove anni dopo, usando un simile e classico modo di dire anglosassone, anche Gizmodo titolava: “Ecco tutti gli spaghetti chesta lanciando contro il muro per vedere cosa resta attaccato”. Nel settembre 2021, nella newsletter di Bloomberg dedicata alla tecnologia si leggeva: “Sembra chestia lanciando spaghetti contro il muro (ecc. ecc.)”. In poche parole, sono passati undici anni da quando il social network ha iniziato a subire critiche relative alla sua costante e irrisolta ricerca di un’identità e di una strategia chiara, senza che nulla cambiasse realmente. Le critiche più feroci affermano che “la ...

