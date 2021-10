Tragedia sulla statale. Elisa, 19 anni, muore sul colpo nella notte: sbalzata fuori dall’auto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le strade italiane tornano a bagnarsi di sangue. È una Tragedia che ha sconvolto un’intera comunità quella avvenuta nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre. Elisa De Angelis, giovane studentessa di Racale, provincia di Caserta, è morta a seguito di uno spaventoso incidente sulla strada statale 274, all’altezza dello svincolo per la Baia verde di Gallipoli. Era circa l’una di notte quando la macchina su cui viaggiava la 19enne con altri tre coetanei, un maschio e due donne, è andata a schiantarsi sul guard rail. L’impatto è stato tremendo e la ragazza è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. È deceduta sul colpo. Non si conoscono ancora le cause per cui il conducente abbia perso il controllo della macchina. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le strade italiane tornano a bagnarsi di sangue. È unache ha sconvolto un’intera comunità quella avvenutatra mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre.De Angelis, giovane studentessa di Racale, provincia di Caserta, è morta a seguito di uno spaventoso incidentestrada274, all’altezza dello svincolo per la Baia verde di Gallipoli. Era circa l’una diquando la macchina su cui viaggiava la 19enne con altri tre coetanei, un maschio e due donne, è andata a schiantarsi sul guard rail. L’impatto è stato tremendo e la ragazza è statadall’abitacolo. È deceduta sul. Non si conoscono ancora le cause per cui il conducente abbia perso il controllo della macchina. ...

Advertising

gualtierieurope : Le parole di Michetti sulla memoria della Shoah sono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti. Ri… - Signor_Smith : @GastronomikaLk @Panna975 Io non sarei così 'duro', c'è chi ti fa pagare la portata se avanza qualcosa: ragionare q… - NegAdriana : RT @tweetnewsit: ?? ULTIMO MINUTO: Italia, tragedia sulla strada, coinvolti 4 mezzi pesanti, ci sono morti e feriti, ecco cos'è successo ?? h… - infoitinterno : Tragedia sulla SS 118: morti due minorenni - ___iraS : Cioè questi per non ammettere di essere sotto al metro e 80 (manco fosse sta tragedia) trovano normale correggere u… -