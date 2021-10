Togliere la richiesta di password all'avvio di Windows (Di giovedì 14 ottobre 2021) La questione della password di Windows che compare quando si accende il computer, viene spesso affrontata in modo differente dalle persone. Ci sono alcuni che non la mettono proprio, lasciandola vuota; altri la mettono molto semplice e rapida da digitare, con tre o quattro lettere; infine, ci sono i prudenti che impostano password lunghe da inserire ogni volta che si accende il computer o anche ogni qual volta lo si risveglia dallo stato di standby o ibernazione. Mentre la password di Windows è fondamentale per avere una sicurezza di base del computer, in alcuni casi (ad esempio se abbiamo un PC fisso e siamo solo noi ad usarlo in casa) può essere scomoda da inserire ogni volta e sarebbe preferibile disattivare la richiesta al riavvio o anche quando si riprende il ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 14 ottobre 2021) La questione delladiche compare quando si accende il computer, viene spesso affrontata in modo differente dalle persone. Ci sono alcuni che non la mettono proprio, lasciandola vuota; altri la mettono molto semplice e rapida da digitare, con tre o quattro lettere; infine, ci sono i prudenti che impostanolunghe da inserire ogni volta che si accende il computer o anche ogni qual volta lo si risveglia dallo stato di standby o ibernazione. Mentre ladiè fondamentale per avere una sicurezza di base del computer, in alcuni casi (ad esempio se abbiamo un PC fisso e siamo solo noi ad usarlo in casa) può essere scomoda da inserire ogni volta e sarebbe preferibile disattivare laal rio anche quando si riprende il ...

