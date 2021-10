The Suicide Squad – Missione Suicida in home video dal 21 ottobre

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dalla mente geniale dello scrittore e regista James Gunn, The, l’avventura d’azione di supereroi della Warner Bros. Pictures con lo schieramento dei delinquenti più degenerati della formazione DC, arriva indal 21in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD distribuito da Warner Bros. Cosa contiene la versione Blu-ray e 4K Ultra HD? All’interno delle versioni Blu-ray e 4K Ultra HD sono presenti numerosi contenuti speciali, tra cui l’imperdibile making of di quattro delle scene più epiche del film, tre trailer del film in ‘stile vintage’ e il commento del regista e sceneggiatore James Gunn. Cpme posso Acquistare o noleggiare The– ...

Sono state ufficializzate le uscite home video Warner Bros. di ottobre 2021 in cui a farla da padrone è l'Universo DC con l'uscita in The Suicide Squad " Missione Suicida (rileggete la nostra recensione) e due film animati, Superman: Red Son e The Suicide Squad: Un Inferno da Scontare, per la prima volta in blu - ray con doppiaggio ...