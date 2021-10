Steve McCurry incantato da Palermo | Un posto meraviglioso e fantastico | davvero una sorpresa

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo la visita a Napoli,prosegue il suo viaggio verso Sud. "E' ununa". Così il celebre reporter statunitense ha definito il Palazzo Reale diche ha visitato, accolto dal direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso (in foto, ndr). "Si tratta di una visita molto gradita - dice all'Ansa il Presidente di Ars e della Fondazione Federico II, Gianfranco Miccichè - da parte di un artista di respiro internazionale, amante e conoscitore dell'Italia e con una predilezione per la Sicilia che oggi ha potuto conoscere attraverso le meraviglie del Palazzo Reale, della Cappella Palatina, dei Giardini Reali, di tutti gli spazi espositivi e del nuovo percorso archeologico ...

"È un posto meraviglioso e fantastico. Davvero una sorpresa". Così ha definito il Palazzo Reale a Palermo che ha visitato, accolto dal direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso. "Si tratta di una visita molto gradita - ...Mc Curry ha visitato Palazzo Reale accompagnato dal Direttore della Fondazione Federico Secondo Patrizia Monterosso.Mc Curry è il più noto fotografo di reportage: le sue mostre, i suoi libri e i suoi lavori sono richiesti in tutto il mondo. "Si tratta di una visita molto gradita " commenta il Presidente dell'...