Si è tolta gli slip e Mai accaduto prima a U&D Racconto spinto | la De Filippi ferma tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Fermi tutti. Ennesimo colpo di scena a Uomini e donne. Secondo le anticipazioni Graziano Amato esagera con Vittoria. Ed è ancora caos in studio. Ricordiamo che il cavaliere napoletano dopo aver detto addio a Ida Platano torna al centro di una nuova puntata. Graziano Amato racconta di essere uscito in settimana con Vittoria e che quest'ultima avrebbe fatto un gesto inaspettato. Un vero colpo di scena. Secondo Graziano, che poi viene attaccato per questo, la Dama si sarebbeun indumento intimo in macchina, probabilmente il riferimento è ad un paio di. Sicuramente, Graziano cade nel ridicolo parlando di un comportamento che, se fosse vero, dovrebbe restare molto segreto. In studio restano tutti senza parole. Vittoria va su tutte le furie e, secondo le anticipazioni, tira un ceffone a Graziano Amato. ...