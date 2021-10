Sebino spa | commesse per 5 | 5 milioni per sistemi antincendio in 4 realtà nazionali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Madone., società di Madone attiva nella progettazione, sviluppo e installazione die di security, ha sottoscritto con il general contractor Engineering 2kper un totale di 2,2di euro circa per le dotazionidi due siti di cui il primo in provincia di Piacenza ed il secondo in provincia di Latina, commissionati da real estate developers. La società Plastica Panaro, con sede in provincia di Modena, leader mondiale nei processi di stampaggio della plastica, ha affidato auna commessa del valore di 1 milione di euro circa per un impianto, rivelazione fumi e security. Una ulteriore e maggiore commessa del valore di 2,3di euro circa, relativa ad un sito in ...