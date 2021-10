Ripartono gli #Erasmusdays, iniziative anche al liceo “De Filippis – Galdi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Monica De Santis Tornano dal 14 al 16 ottobre gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge tutta la community del Programma Erasmus+. Un evento diffuso in tutto il mondo e aperto a scuole, università, istituti, enti di formazione e centri per l’educazione degli adulti e la gioventù. L’iniziativa è alla sua 5° edizione e si preannuncia ancor più partecipata rispetto al 2020, al momento sono oltre 4.000 gli eventi programmati in 82 paesi nel mondo, un numero destinato a crescere ancora. L’edizione di quest’anno è particolarmente significativa perché coincide con l’avvio del nuovo Programma Erasmus+ 2021/2027. Si tratta di un evento promosso da tutte le agenzie nazionali Erasmus+ (Indire, Inapp e Ang) con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, commissaria Eu per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani. ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Monica De Santis Tornano dal 14 al 16 ottobre gli, l’iniziativa che coinvolge tutta la community del Programma Erasmus+. Un evento diffuso in tutto il mondo e aperto a scuole, università, istituti, enti di formazione e centri per l’educazione degli adulti e la gioventù. L’iniziativa è alla sua 5° edizione e si preannuncia ancor più partecipata rispetto al 2020, al momento sono oltre 4.000 gli eventi programmati in 82 paesi nel mondo, un numero destinato a crescere ancora. L’edizione di quest’anno è particolarmente significativa perché coincide con l’avvio del nuovo Programma Erasmus+ 2021/2027. Si tratta di un evento promosso da tutte le agenzie nazionali Erasmus+ (Indire, Inapp e Ang) con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, commissaria Eu per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani. ...

Advertising

ADYFRAIASANJUST : @osamundR Seee vabbbeeeee ciaoneeeeeee questi basta che gli dai due kili di pasta è un litro di vino si pennicano e… - FasaniAndrea71 : @salvato87725522 Quindi ora ripartono gli #AllegriOut ?? NO per favoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?? - zarcozilesi : @FGiallorossa sti'coglioni, non gli é bastata la bastonata che hanno preso. ripartono ancora piú arroganti - UnoTvnews : Sala C., ripartono gli eventi formativi e culturali dei ragazzi dell'associazione Monte Pruno Giovani. Al teatro Sc… - tvoggi : SI VA AVANTI... RIPARTONO I TEATRI E GLI APPUNTAMENTI AL VERDI E ALLA SALA PASOLINI GUARDA IL VIDEO -