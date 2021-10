"Non cedere...", "Via il pass": scontro di fuoco (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con la senatrice Raffaella Paita e con il deputato Claudio Borghi abbiamo affrontato il divisivo tema dei tamponi gratis per i lavoratori Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con la senatrice Raffaella Paita e con il deputato Claudio Borghi abbiamo affrontato il divisivo tema dei tamponi gratis per i lavoratori

Advertising

MediasetTgcom24 : Green pass, Bernini: 'Non cedere sui vaccini o partono i ricatti' #greenpass - 24enrico : @OGiannino Se concedi il tampone gratis, poi vorranno altro. Ed altro ancora. Ed ancora altro. Per questo non si deve cedere. - SorryNs : RT @DavPoggi: I DEMONI HANNO MOLTE TESTE … - TedGrishFontain : RT @AzzurraBarbuto: Secondo Bernini,FI,il governo non deve cedere,altrimenti crescono i ricatti di chi ritiene il pass un attentato alla li… - MarcoRCapelli : RT @AzzurraBarbuto: Secondo Bernini,FI,il governo non deve cedere,altrimenti crescono i ricatti di chi ritiene il pass un attentato alla li… -

Ultime Notizie dalla rete : Non cedere "Non cedere ...", "Via il pass": scontro di fuoco Borghi : "Mi sembra che non ci sia nemmeno la capacità di farli. Abbiamo fatto al massimo 500mila test al giorno e i lavoratori sono 3 milioni bisognerebbe stabilire di fare un tampone a settimana, ...

E Letta fa i conti: SuperMario al Colle ...il presidente uscente a cedere alle suppliche corali, accettando la riconferma. Gli esiti delle ultime comunali, però, hanno comportato un cambio di strategia al Nazareno. Le elezioni anticipate non ...

"Non cedere...", "Via il pass": scontro di fuoco Paita-Borghi il Giornale "Non cedere...", "Via il pass": scontro di fuoco Con la senatrice Raffaella Paita e con il deputato Claudio Borghi abbiamo affrontato il divisivo tema dei tamponi gratis per i lavoratori ...

Addio Indian Wells, Fognini cede a Tsitsipas. E non la prende bene Il match alla fine è terminato con il punteggio di 6-2; 3-6; 4-6. Dopo Matteo Berrettini anche Fognini lascia il torneo ai sedicesimi Il match perso in 3 set dal giocatore armese. Ha lottato fino all' ...

Borghi : "Mi sembra checi sia nemmeno la capacità di farli. Abbiamo fatto al massimo 500mila test al giorno e i lavoratori sono 3 milioni bisognerebbe stabilire di fare un tampone a settimana, ......il presidente uscente aalle suppliche corali, accettando la riconferma. Gli esiti delle ultime comunali, però, hanno comportato un cambio di strategia al Nazareno. Le elezioni anticipate...Con la senatrice Raffaella Paita e con il deputato Claudio Borghi abbiamo affrontato il divisivo tema dei tamponi gratis per i lavoratori ...Il match alla fine è terminato con il punteggio di 6-2; 3-6; 4-6. Dopo Matteo Berrettini anche Fognini lascia il torneo ai sedicesimi Il match perso in 3 set dal giocatore armese. Ha lottato fino all' ...