Napoli, una maglia speciale per la notte di Halloween: l’indiscrezione arriva dai social (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Halloween sta arrivando… Siete pronti?”. Questa la misteriosa didascalia che il Napoli ha pubblicato pochi giorni fa sul proprio profilo Twitter, accompagnata da una foto nella quale spicca il logo di EA7. Una nuova maglia del Napoli, ma con un tocco davvero innovativo. In occasione della notte del 31 ottobre, giorno in cui si giocherà il derby campano contro la Salernitana, Insigne e compagni scenderanno in campo con un kit unico, creato in collaborazione con Ea7 appositamente per la notte di Halloween. La pagina “A tutela della maglia del Napoli” ha svelato i particolari della nuova maglia: “Secondo le ultime info che ho ricevuto, tra i vari ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “stando… Siete pronti?”. Questa la misteriosa didascalia che ilha pubblicato pochi giorni fa sul proprio profilo Twitter, accompagnata da una foto nella quale spicca il logo di EA7. Una nuovadel, ma con un tocco davvero innovativo. In occasione delladel 31 ottobre, giorno in cui si giocherà il derby campano contro la Salernitana, Insigne e compagni scenderanno in campo con un kit unico, creato in collaborazione con Ea7 appositamente per ladi. La pagina “A tutela delladel” ha svelato i particolari della nuova: “Secondo le ultime info che ho ricevuto, tra i vari ...

