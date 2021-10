Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (Di giovedì 14 ottobre 2021) 14 ottobre Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la quarta puntata di Lui è peggio di me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. dove vedere la quarta puntata di oggi di Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La quarta puntata del programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) 14 ottobre Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda ladi Lui èdi me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo.ladi oggi di Lui èdi me intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladel programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del ...

